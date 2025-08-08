En el abandono 22% de viviendas del centro

Pueden contemplarse como opción de vivienda vertical: Regidora

Actualmente en el centro de la ciudad un 22% de viviendas se encuentran en el abandono, por eso la opción de vivienda vertical en esta zona ayudará a que haya más opciones para que las personas puedan vivir en esta área, manifestó la regidora Tita de la Parra.

Al referirse a una iniciativa para la construcción de vivienda vertical en el centro de la ciudad, consideró que no se deben subestimar tales propuestas porque permitirán que el centro se redensifique.

Recordó que actualmente un 22 por ciento de viviendas en el centro se encuentran en condición de abandono, que son una amenaza porque se vuelven focos de infección, o se derrumban, por lo cual la propuesta permitirá que los propietarios de los terrenos puedan hacer alianzas para construir vivienda vertical.

Añadió que en el tema del costo de tales viviendas o departamentos, se debe abrir un panorama, pues aseveró que entre más haya, el precio será menor, “creo que es bueno tener vivienda cerca del centro, permite otra movilidad, otro tipo de ciudad con menos contaminantes, menos gastos en traslados”.

Añadió que es necesario que se evalúen oportunidades para que los jóvenes tengan acceso a vivienda vertical “que no tengan que vivir a final de cuentas muy lejos, en Río Dorado, y termine siendo una tensión más para el propietario el vivir lejos”.

Al mismo tiempo, reconoció que desconoce el aumento en los costos de la vivienda, aunque recordó que todo se incrementa año con año, “para los propietarios no es tanto el costo de la construcción, pero para el que va a rentar, el vivir cerca es una ventaja muy grande”, aunque apuntó que la edificación puede salir lo mismo construir vivienda a bajo costo más lejos que cerca.