Joven de 20 años fue encontrado muerto

Lerdo, Dgo.

Un joven de 20 años de edad murió en el municipio de Lerdo al ser víctima de una lesión que él mismo se causó; se trata de la víctima 82 de muerte por suicidio en lo que va del ao 2025.

La persona fallecida es Edmundo M. N. de 20 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia 20 de Noviembre de Ciudad Lerdo, lugar en el que ocurrió la tragedia.

Según el informe, fue el jueves por la tarde cuando la madre del muchacho, la señora Aracely de 53 años, fue a buscarlo para que lo acompañara a comer, pues ya estaba lista para ello.

Sin embargo, el muchacho no respondió a los llamados y, cuando intentó abrir la puerta, esta estaba atorada; pidió ayuda de familiares e ingresaron a la habitación, en la que encontraron al muchacho lesionado.

De inmediato iniciaron maniobras con la intención de reanimarlo y llamaron al número de emergencias 911, pero no se pudo hacer nada por el muchacho. Se trata de la cuarta muerte por suicidio en el mes de agosto.