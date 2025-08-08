Mujer arma zafarrancho en el trabajo de su esposo por no dar el “chivo”

Durango, Dgo.

Una mujer de 28 años de edad quedó a disposición del Juez Cívico luego de insultar no solo a su esposo, sino a los policías que fueron a mediar la situación tras el incidente ocurrido frente al trabajo del varón.

La detenida es una mujer de iniciales D. M. de 28 años de edad, cuyo aseguramiento ocurrió en un domicilio de la colonia Santa Fe.

Fue el jueves cuando la fémina acudió, como lo había hecho antes, al trabajo de su esposo de 32 años y comenzó a gritar que saliera. Cuando lo hizo, la fémina le realizó varios reclamos y el problema subió de tono.

El joven, empleado de una distribuidora de suministros eléctricos, le pidió que se fuera pero ella no aceptó, por lo que decidió llamar a la Policía.

Agentes municipales arribaron al lugar y también con ellos se tornó intransigente y agresiva, por lo que procedieron a su arresto y traslado a una celda de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde cumplió una sanción administrativa.