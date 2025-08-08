Municipio con pendientes en tema de seguridad

Sin notarse presencia de la policía en colonias de la ciudad

Por: Martha Medina

A unas semanas de que termine la administración municipal, dejará pendientes en el tema de reglamentos, que aunque fueron aprobados por el Cabildo no se aplican, dijo el regidor Manuel de la Peña, al incluir la seguridad en este renglón, pues consideró que no se avanzó en la presencia de la policía municipal en colonias y fraccionamientos de la ciudad.

Al referirse al tiempo que le queda a la administración actual, el regidor puntualizó que “espero que haya memoria de los pendientes que tenemos, tanto en el Cabildo como en el propio gobierno municipal”.

Recordó que se presentaron más de 40 puntos de acuerdo y modificaciones de reglamentos, en muchos de los cuales no ha pasado nada.

Mencionó, a manera de ejemplo, que en el reglamento municipal ya está la obligación de que se cuente con seguro de daños a terceros al conducir, que en la práctica no se aplica.

Añadió que se propusieron en distintos momentos la ampliación del número de estacionamientos para personas con discapacidad en la zona centro, que se resolviera el asunto del tiradero de basura clandestino en el libramiento al Pueblito, sin que haya sucedido nada.

También se refirió al tema de seguridad como otro pendiente, al señalar la escasa presencia de la policía municipal en colonias y fraccionamientos, para indicar que la siguiente administración deberá decidir “si gasta en muy pocas patrullas pero muy perronas, o en muchas patrullas quizá no de alta gama pero que permitan tener mayor presencia policial en colonias y fraccionamientos, que las patrullas no estén cuidando bulevares o solamente en el centro histórico”, para indicar que de esta forma se pueden evitar agresiones a transeúntes, grescas, peleas o actos vandálicos.