Nivel de las presas de Durango se mantiene en 32% de su capacidad total

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido su reporte más reciente sobre el estado de las presas en el estado de Durango. El almacenamiento total de los cuerpos de agua se mantiene en 32.0% de su capacidad total. La Subdirección Técnica del organismo informó que el volumen actual es de 1,250.891 millones de metros cúbicos (Mm³) , con una ligera disminución de 0.995 Mm³ respecto al periodo anterior.

El reporte detalla que el almacenamiento total de las presas de los Distritos de Riego es de 3,911.463 Mm³. Las extracciones de agua suman un caudal de 16.904 m³/s , sin registrarse derrames en ninguna de las presas principales.

Estado Individual de las Presas:

Francisco Villa: Es la presa con el mayor nivel de llenado, alcanzando el 90.0% de su capacidad .

. Peña del Águila: Se encuentra al 77.9% de su capacidad .

. Santiago Bayacora: Está al 77.1% de su capacidad .

. Caboraca: Reporta un 71.4% de llenado .

. Guadalupe Victoria: Tiene un nivel de 60.2% .

. Francisco Zarco: Se encuentra al 52.8% de su capacidad .

. Lázaro Cárdenas: Es la presa con el menor porcentaje, registrando apenas un 25.1% de llenado .

. San Gabriel: Su nivel es del 22.9% .

En cuanto a las precipitaciones, se registraron lluvias de 6.0 mm en la presa Santiago Bayacora, 4.2 mm en el Observatorio Tepehuanes y 1.1 mm en el Observatorio Durango . Por otro lado, la estación climatológica de La Rosilla registró una temperatura mínima de 3.0°C .