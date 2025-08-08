Tendremos un viernes caluroso en Durango

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido su pronóstico meteorológico para el estado de Durango, señalando que prevalecerán temperaturas cálidas a calurosas, con la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas en algunas zonas de la entidad.

Según el informe, un sistema de alta presión mantendrá el cielo de despejado a medio nublado sobre el estado. Se esperan lluvias aisladas a dispersas en la región serrana, el Valle del Guadiana y el sur del estado. La probabilidad de precipitación es baja en la región de La Laguna y las llanuras del este.

En cuanto a las temperaturas, se pronostican máximas de 31 a 36°C en el Valle del Guadiana, de 25 a 30°C en la región serrana, y de 34 a 39°C en las llanuras y cañones. Las temperaturas mínimas se esperan entre los 14 y 19°C en el Valle del Guadiana, de 6 a 12°C en la sierra, y de 19 a 24°C en llanuras y cañones. Los vientos serán de ligeros a moderados, con dirección predominante del este y sureste.

El boletín también destaca algunos datos registrados en las últimas 24 horas. La temperatura máxima más alta se registró en Ciudad Lerdo y la presa Francisco Zarco, alcanzando los 37°C. La temperatura mínima más baja fue de 3°C en La Rosilla. En cuanto a las lluvias, la estación de Las Bayas reportó la mayor precipitación con 14.1 mm. Le siguieron la estación Santiago Bayacora con 6.0 mm, y Tepehuanes con 4.6 mm.