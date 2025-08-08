Usarían Afores para pagos de pensión alimenticia

A través de una iniciativa de reformas al Código Civil del Estado, se propone que los adeudos en pensiones alimenticias se puedan cobrar a través de los recursos de las Afores de los deudores, en el caso de que no tengan bienes para cubrirlos, informó el diputado Fernando Rocha Amaro.

Agregó que se trata de una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso, con la que se busca fortalecer los derechos de los acreedores alimenticios.

“Vemos que en México y Durango no es excepción, donde pues todavía hay muchos casos donde los deudores alimentarios se rehúsan a dar cumplimiento, uno de ellos y por el que se determinó modificar el Código Civil, es lo que determinó la Suprema Corte de Justicia, en donde ahora se puede tomar el recurso hasta de las Afores”, dijo el legislador.

Puntualizó que hay muchos casos donde los deudores ocultan bienes para que no se les embargue, por lo cual la Corte autorizó esta forma de pago, de ahí que se tenga como objetivo que el Código Civil establezca esta medida, de retirar recurso de los ahorros para el retiro, a quienes tienen adeudos alimentarios.

Al mismo tiempo, indicó que se propone que el plazo para este cumplimiento inicie desde que el tema llega al juzgado, no hasta el momento de la sentencia, para agregar que con esta iniciativa se fortalezca a niñas, niños y adolescentes, como ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia.