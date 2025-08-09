Balacera en fiesta de graduación deja dos jóvenes heridos

Durango, Dgo.

Dos jóvenes con heridas de bala, uno de ellos muy grave, fue el saldo de una agresión con arma de fuego ocurrida durante una graduación de preparatoria, que se celebraba en un salón de eventos ubicado en el ejido Benito Juárez.

La víctima cuya condición es crítica es un muchacho de 19 años de edad, identificado por sus amigos solo como Juan, quien es originario de la localidad de San Bernardino de Milpillas Chico.

Sufrió, según el reporte inicial, al menos una herida de bala en el cuello, que obligó a su traslado urgente al Hospital General 450; mientras que, fuera de peligro, fue reportado Jaime S. F., de 28 años, quien sufrió una herida en una pierna.

Los primeros datos indican que fue en el interior de un salón denominado Girasol, ubicado en el ejido Benito Juárez, donde en el área de baños se dio una pelea por causas no precisadas. Ahí, se celebraba una fiesta de graduación de preparatoria, según trascendió, de estudiantes de un Colegio de Bachilleres.

En medio de esta, uno de tres individuos que al parecer estaban juntos sacó una pistola de entre sus ropas y realizó varias detonaciones, en las que lesionó a los ya mencionados.

Luego, los tres subieron a una camioneta negra y huyeron de la escena antes de la llegada de las autoridades; los lesionados fueron llevados al Hospital General 450 en ambulancia, mientras que la Policía Investigadora se hizo cargo de la escena y los actos de investigación.