Conductores ebrios destruyeron sus coches al chocar contra sólidos postes

Durango, Dgo.

Un par de conductores en estado de ebriedad destruyeron sus respectivos automóviles al protagonizar fuertes accidentes de tránsitos; los dos acabaron impactados en sólidos postes metálicos.

El primer percance tuvo como protagonista a Valentín “N” de 29 años de edad, quien al momento del hecho de tránsito conducía un automóvil Mazda modelo 2013 por el bulevar Domingo Arrieta.

Justo al llegar al entronque a El Pueblito, por su condición de ebriedad, siguió derecho hacia el camellón – cuchilla que hay en ese sitio y se impactó de lleno contra la base de un señalamiento, lo que destruyó su vehículo. Por fortuna, salió solo con golpes leves.

Algo parecido le pasó unas horas después a Diego Alfredo de 20 años de edad, quien también en segundo grado de ebriedad, destruyó su coche Nissan Versa.

En su caso, se impactó de lleno contra un arbotante metálico en la calle Florida del barrio del Calvario, lugar en el que el coche resultó destruido de toda su parte frontal; tampoco en este hecho hubo lesionados de consideración.