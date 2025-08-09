Culichi tumbó de su motoneta a un policía estatal en ‘la de 5’

Durango, Dgo.

Un elemento de la Policía Estatal fue hospitalizado tras ser víctima de un accidente de tránsito cuando se encontraba franco e iba en su motoneta por el centro de la ciudad; en el hecho estuvo involucrado un automovilista originario de Sinaloa.

La persona lesionada es Carlos Eusebio S. M., de 43 años de edad y elemento de la mencionada corporación, a quien la Cruz Roja Mexicana trasladó al Hospital del ISSSTE para su atención médica.

Mientras que el automovilista lesionado es Luis Alberto E. O., de 47 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, quien conducía un automóvil Chevrolet Beat al momento del percance.

Los hechos ocurrieron en el cruce semaforizado de la avenida 5 de Febrero y la calle Zarco, en el centro de la ciudad, y se derivaron de una pasada de luz roja.

Al ver la caída, testigos pidieron de inmediato apoyo médico y vial; mientras que el policía recibe atención médica, la Policía Vial resguarda al automovilista en lo que se deslindan responsabilidades.