Detienen a 5 “motopandilleros” adolescentes

Durango, Dgo.

Cinco adolescentes fueron detenidos por los actos de escandalización que realizaban en la vía pública, usando para ellos las motocicletas que pese a su corta edad ya usan sin restricciones.

Los aseguramientos, según el informe de la autoridad estatal, forman parte de un total de 12 detenciones logradas durante el dispositivo anti pandillas que se hizo de viernes a sábado en la capital.

El reporte indica que los cinco adolescentes usaban cuatro motocicletas de cilindrada baja, en las que se movían de colonia en colonia escandalizando y generando conflictos con otros menores de edad.

Su zona de acción, según trascendió, son los alrededores del Carril 2000, justo en la que fueron detectados el viernes por la noche, por lo que tras una serie de reportes ciudadanos, los arrestaron.

En el recorrido, que de viernes a domingo alcanzó 20 colonias y fraccionamientos, también se detuvo a 7 personas más por diversas faltas administrativas, además de participación en riñas.