Encuentran cabeza humana bajo el Puente Solidaridad

Gómez Palacio, Dgo. – 8 de agosto de 2025

La tranquilidad de la región Lagunera se vio interrumpida este viernes con el hallazgo de una cabeza humana debajo del Puente Solidaridad, una de las vías más transitadas que conecta a Gómez Palacio con Torreón.

De acuerdo con información preliminar, el reporte se realizó poco después del mediodía, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno. Inicialmente, las autoridades de Coahuila atendieron el llamado, pero tras confirmar que el hallazgo se encontraba en territorio duranguense, la investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía de la Región Laguna.

La cabeza corresponde a un hombre de aproximadamente 45 años, de tez clara y barba completa. Fue localizada sobre una cobija beige con rayas cafés, envuelta parcialmente en una sábana azul con blanco. La escena fue asegurada mientras peritos forenses recababan evidencias para su identificación y para determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización del resto del cuerpo ni sobre posibles detenidos relacionados con este hecho. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, sin descartar que el crimen esté vinculado a la violencia organizada que ha golpeado la región en semanas recientes.

El hallazgo ha generado alarma entre los habitantes, pues se suma a otros episodios violentos registrados en La Laguna durante este mes, intensificando la exigencia ciudadana de mayor seguridad y acciones contundentes contra la criminalidad.