Ladrón hizo todo por entrar a una oficina y no lo logró

Durango, Dgo.

Un presunto ladrón fue captado en video mientras intentaba, durante la madrugada de este sábado, ingresar a un local ubicado en el primer cuadro de la ciudad; al final, ante su fracaso, el individuo optó por irse, pero causó varios daños.

La información obtenida indica que los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en la esquina de Victoria y Gómez Palacio, mismo que está habilitado como oficina.

La cámara captó cómo un sujeto vestido con pantalón de mezclilla, chamarra y gorra de color negro, utiliza una resortera para romper los vidrios, con la aparente intención de destrabar ua chapa superior.

El individuo permanece así varios minutos, pero ante su incapacidad para abrir la negociación, desiste y opta por irse del lugar con las manos vacías.

Sin embargo, el individuo causó daños que el locatario se verá obligado a pagar, por lo que no se descarta una denuncia ante el agente del Ministerio Püblico.