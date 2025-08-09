Le abren su camioneta afuera de su casa y le roban todas sus pertenencias

Durango, Dgo

Un vecino del fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit fue víctima de robo de autopartes y accesorios durante la madrugada de hoy, cuando ladrones abrieron su camioneta y se llevaron diversas herramientas, equipo de sonido y objetos personales.

El incidente fue reportado a las 7:00 de la mañana a través del número de emergencias. Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), acudieron a la calle Retorno México, donde se entrevistaron con el afectado, identificado como Jorge.

El señor Jorge relató a las autoridades que en el transcurso de la madrugada del 9 de agosto, desconocidos abrieron su camioneta Ford Town & Country, modelo 2012, de color azul metálico y con placas ENV-69-05, la cual se encontraba estacionada afuera de su casa.

Los ladrones sustrajeron del interior del vehículo herramienta variada, un equipo de sonido con bocinas, artículos personales y algunas piezas de la camioneta.

Los agentes le brindaron al afectado los pasos a seguir para que acuda a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) y presente la denuncia correspondiente para iniciar la investigación.