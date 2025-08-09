Murió tras caer cuando intentaba robar cable sobre un poste de CFE

Mapimí, Dgo.

Un hombre de 48 años de edad fue encontrado muerto a un costado de un poste de la Comisión Federal de Electricidad al que, según los indicios, había subido con la intención de desprender material de cobre.

Las evidencias apuntan a que el varón, identificado como Julio Arámbula Martínez de 48 años y originario de Bermejillo, Mapimí, cayó de varios metros de altura.

Según el informe de las autoridades, el cuerpo fue localizado en el camino a la mina La Platosa, a un costado de las vías del ferrocarril.

Fue una familiar suya quien acudió a ese punto luego de que un desconocido, con el rostro cubierto, fue hasta su casa para avisarle que su allegado había muerto, indicando el lugar exacto.

Al llegar y ver que estaba inconsciente, pidió apoyo médico, pero este nada pudo hacer, pues Julio ya había muerto. Junto al cuerpo, fue encontrada herramienta con la que aparentemente intentaba desprender cableado.

Sin embargo, será la necropsia de ley la que establezca si falleció a causa de la caída o si sufrió una descarga eléctrica.