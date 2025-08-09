Robaron chile, hojas de tamal y una báscula en un local del Ex Cuartel

Durango, Dgo.

Un local del Ex Cuartel Juárez fue vulnerado entre la noche del viernes y la mañana de este sábado y quienes irrumpieron robaron mercancía y equipo sin que nadie se diera cuenta.

El atraco ocurrió en un espacio en el que se venden chiles secos y algunos otros productos alimenticios, mismo que, durante la noche, sólo es cubierto con telas y lonas, por lo que resulta vulnerable.

Dicha situación fue aprovechada por el ladrón o ladrones, que se apoderaron de una báscula con un valor de alrededor de 2 mil pesos, así como algo de mercancía, entre chile rojo y hojas para tamal.

Sin embargo, no fue sino hasta este sábado cerca del mediodía cuando, al llegar al espacio cercano a la salida a la camionera de Transportes Mixtos, su personal se dio cuenta del atraco y pidió ayuda policial.

Es de apuntar que el lugar cuenta con un par de veladores, por lo que no se descarta la posibilidad de el atraco se haya cometido después de la hora de salida de ambos, ya en el transcurso de la mañana.