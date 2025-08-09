Ya no hay sequía severa en el estado

Las intensas lluvias registradas durante junio y julio permitieron que los municipios del estado hayan salido de los niveles más altos de la sequía, esto de acuerdo al sistema de monitoreo de la sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 30 de julio.

Con sus variaciones, los municipios ya están en los niveles más bajos de la sequía, ya ninguno en estado crítico, por lo que, de continuar lloviendo el resto de la temporada, los meses de agosto y septiembre, se podría declarar por terminada la sequía en Durango.

Los municipios que de momento no tienen ningún tipo de sequía son: Canelas, Coneto de Conmonfort, Mapimí, Poanas, Rodeo, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Otáez, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, San Dimas, Topia, Tlahualilo, Nuevo Ideal y Tepehuanes.

En el nivel D0, es decir, anormalmente seco, se encuentran: San Luis del Cordero, Nazas, Lerdo, Hidalgo, Guadalupe Victoria, General Simón Bolívar, Cuencamé, Guanaceví Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y San Bernardo.

También en este nivel se encuentran los municipios de: San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, Tamazula y Vicente Guerrero; en tanto que los municipios de Durango, Canatlán, San Dimas, Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil están en el nivel D1 o “Sequía Moderada”.