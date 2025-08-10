🔴 Tiroteo en Times Square deja tres heridos; atacante es un adolescente

Nueva York, EE.UU.– Un violento tiroteo ocurrido la madrugada de este sábado en Times Square dejó un saldo de tres personas heridas, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró alrededor de la 01:20 horas (05:20 GMT) tras una disputa en plena zona turística. El presunto agresor, un adolescente de 17 años armado, abrió fuego hiriendo a tres personas antes de que pudiera ser detenido.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 18 años, quien sufrió un rasguño en el cuello, así como un hombre de 19 y otro de 65 años, ambos con heridas de bala en las extremidades inferiores. Los tres fueron trasladados a hospitales cercanos y se reportan fuera de peligro.

La policía mantiene un operativo en la zona y no descarta que el tiroteo esté relacionado con conflictos previos. El caso ha generado preocupación entre comerciantes y visitantes, ya que Times Square es uno de los puntos más concurridos de la ciudad, especialmente en temporada turística.

Las investigaciones continúan para determinar el motivo exacto del ataque y si hubo más personas involucradas.