Durango en crisis y sin crecimiento económico: Ignacio Fuentes

Al referirse a las condiciones en las que se encuentran tanto el municipio de Durango, como todo el estado, puntualizó que “creo que tenemos una crisis real, es importante dejarnos de declaraciones, cuando la realidad es que tenemos una crisis económica bastante fuerte”.

Añadió que no se trata solamente de platicarlo, pues es necesario salir a las colonias y fraccionamientos, donde el dinero no les alcanza a las familias, “tenemos inflaciones mayores a las que se presentan a nivel nacional, tenemos que generar políticas públicas que detonen la economía”, dijo.