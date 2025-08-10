Fuerte choque entre Policía Estatal y auto particular deja varios lesionados



Durango, Dgo.

El fuerte choque entre una patrulla de la Policía Estatal y un automóvil compacto, al parecer solo ocupado por mujeres y niños, dejó varias personas lesionadas.

El incidente ocurrió este domingo poco después de las 10 de la noche en la avenida Fanny Anitúa, frente a la Facultad de Odontología y casi frente al acceso al Parque Guadiana.

Por ahí, en el mismo carril, circulaban una patrulla de la mencionada corporación y un automóvil compacto, Ford Escort, cuando se dio el impacto, al tratar de dar una vuelta en U el carro.

La camioneta oficial, una Dodge RAM, impactó en el costado izquierdo al automóvil y este fue proyectado hacia el camellón central.

En el descontrol de la patrulla, esta también terminó sobre dicha estructura, incluso impactada en un poste de alumbrado público.

Según testigos, un niño pequeño fue sacado en brazos del auto y llevado a toda prisa al área de urgencias del IMSS, mientras que el resto de los lesionados fueron atendidos después por paramédicos que acudieron a la escena.

Se esperan, en breve, más datos del aparatoso hecho de tránsito.