Lo golpea con un bate durante una visita familiar

Gómez Palacio, Dgo.
Un hombre de 32 años de edad, identificado como Juan Gerardo Valdez Barrientos, fue agredido físicamente con un bate por otro sujeto durante una visita familiar en Gómez Palacio, Durango. La víctima fue ingresada a la Clínica No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con golpes en distintas partes del cuerpo.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:00 horas de ayer, cuando se recibió un reporte en la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) sobre el ingreso de un masculino lesionado por golpes al nosocomio antes citado.
Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudieron al hospital y se entrevistaron con familiares del lesionado. Estos relataron que minutos antes, mientras se encontraban de visita en un domicilio de Gómez Palacio, Juan Gerardo fue agredido con un bate por un hombre identificado como Israel “N”, quien le causó las lesiones.
La Policía Investigadora de Delitos ya realiza las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del presunto responsable.