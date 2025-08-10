Más de 10 mil mujeres ya se inscribieron al programa “Mujeres Bienestar” en Durango

Durango, Dgo.– El registro para acceder a la pensión “Mujeres Bienestar” ha tenido una respuesta masiva en el estado de Durango, con más de 10 mil mujeres inscritas hasta la fecha, según informó la Delegación Estatal del Bienestar.

Este apoyo económico, que asciende a 3 mil pesos bimestrales, está dirigido a mujeres que cumplan con los requisitos establecidos y que presenten en su registro la siguiente documentación: acta de nacimiento, CURP actualizada (de julio o agosto de 2025), credencial del INE y comprobante de domicilio reciente.

El periodo de inscripción se mantendrá vigente hasta el 30 de agosto, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En el caso de Durango capital, las interesadas pueden verificar en las redes sociales oficiales de la Delegación del Bienestar el día que les corresponde acudir, de acuerdo con la inicial de su primer apellido, así como el módulo asignado.

Para trámites y consultas directas, la Delegación de Programas para el Bienestar en Durango se encuentra ubicada en Boulevard Domingo Arrieta #402, colonia Valle del Guadiana, Durango, Dgo.

La dependencia reiteró su llamado a las beneficiarias potenciales para que acudan en la fecha que les corresponde y con la documentación completa, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.