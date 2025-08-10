Murió al lanzarse de un puente vehicular

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 45 años de edad murió cuando era llevado a un hospital del municipio de Gómez Palacio tras lanzarse intencionalmente de la parte más alta de un puente vehicular, ante la mirada de varios testigos.

Se trata de Alejandro Z, quien tenía 45 años de edad y varios episodios de autolesión en su haber, según el testimonio de su familia. Era vecino del fraccionamiento Miravalle.

Fue el sábado por la tarde cuando el varón, en medio de un ataque de ansiedad de los muchos que sufría desde hace tiempo, subió al puente conocido como ‘Jaboboso’, ubicado en el bulevar Miguel Alemán.

Visiblemente en crisis, superó la valla y se colocó en la cornisa que da al vacío, pese al intento de un testigo que incluso lo sujetó unos momentos antes de que se arrojara al vacío.

Poco después de la caída, llegó al lugar personal médico que lo encontró aun con signos vitales, por lo que se dirigieron a todos prisa al Hospital General de Gómez Palacio al que, por desgracia, llegó muerto.

De acuerdo al recuento de las autoridades, se trata de la quinta muerte por suicidio en agosto y la 83 del año 2025.