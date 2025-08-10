Murió por una herida de bala en la cabeza

El Oro, Dgo.

Un hombre de 31 años de edad murió durante la madrugada de este domingo al ser víctima de una lesión que él mismo se causó con un arma de fuego. Su defunción ocurrió de manera instantánea.

El fallecido es Jonathan S., quien vivía junto a su familia en un domicilio de la zona centro de la cabecera municipal de El Oro, Santa María.

Según los datos recopilados, el varón había pasado la tarde del sábado y parte de la madrugada del domingo consumiendo alcohol junto a varios integrantes de su familia en un predio distinto al que fue escenario de la tragedia.

Al llegar a su casa de la calle San Rafael, dn estado de ebriedad, se dirigió a una habitación en la que tenía una pistola y se autolesionó en la cabeza. Sus familiares escucharon la detonación y corrieron para ayudarlo, pero nada pudieron hacer.

Al sitio llego poco después personal médico, que una vez que valoro a Jonathan, confirmó que había sido víctima de una muerte instantánea.

Su deceso es el número seis por autolesión en el mes de agosto y el 84 del año 2025.