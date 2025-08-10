Presas reportan aumento de almacenamiento

Pese a la presencia de lluvias en los últimos meses, el nivel de almacenamiento en las principales presas del estado de Durango es todavía muy bajo, pues se tiene apenas un 32% del total de almacenamiento, aunque esta cifra en agosto es mayor a la obtenida durante julio, que era del 24%

De acuerdo a lo que da a conocer la Conagua, es el distrito de riego 052, el de la región de los Valles, el que mejores números maneja, ya que se tiene un 89% en la presa Francisco Villa y un 77% en la Santiago Bayacora y la Peña del Águila.

En tanto la presa Caboraca reporta un 71% de almacenaje y la Guadalupe Victoria un 59%.

