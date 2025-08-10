Robos, feminicidios, accidentes vehiculares: En Durango más de 9,500 delitos en seis meses



Con fecha de corte al 30 de junio el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó la comisión de más de 9 mil 500 delitos del fuero común en el estado de Durango, la mayoría del orden patrimonial y contra la familia, es decir, robos y violencia familiar.

El informe detalla que, en materia de delitos patrimoniales, en el primer semestre del año se cometieron 3 mil 215 delitos, entre los que destacan mil 177 robos.

En lo que respecta a los delitos contra la familia, se reportaron en seis meses 2 mil 775 casos, 2 mil 506 de ellos catalogados como violencia familiar.

En delitos contra la vida, se han presentado mil 579 de ellos: 128 homicidios, de ellos 101 culposos, y de esos 98 se presentaron como consecuencia de un accidente vial; también se reportaron mil 442 lesiones, 426 de estas, producto de accidentes vehiculares, además de 4 feminicidios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...