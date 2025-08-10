Tras 12 horas de búsqueda localizaron y rescataron a un hombre

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Una búsqueda de 12 horas en la que participaron cuerpos de seguridad y civiles, permitió localizar con bien a un hombre que avisó que se quitaría la vida y luego desapareció; el hecho ocurrió en Santiago Papasquiaro.

La víctima es René Emmanuel F:, de 34 años de edad, cuya crisis fue reportada al número de emergencias por una de sus hermanas, quien pidió ayuda de las autoridades.

Según el reporte, el paciente de depresión y adicciones la contactó vía Whatsapp para avisarle que se quitaría la vida, en un mensaje a manera de despedida.Cuando lo buscó, se dio cuenta de que no estaba ya en su domicilio, por lo que comenzó su búsqueda.

Ante ello, se activó un protocolo de búsqueda en el que participaron corporaciones de seguridad y rescate, así como familiares y conocidos de la víctima.

Este se dio durante parte de la tarde del viernes y prácticamente toda la noche, hasta que ya por la mañana del sábado fue encontrado en las inmediaciones del Puente Negro, que cruza por el cauce del río Santiago.

Aunque estaba desorientado y en shock, su salud fue valorado por personal médico y no se encontraron riesgos para su vida, más allá de su condición mental que será atendida por especialistas.