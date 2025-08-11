+ Se ganó en la Feria, que es lo importante

+ Ya hay para atender a los niños con cáncer

+ Una de las mejores ferias de la historia, dijeron

+ ¿Qué informará Esteban en el tercer informe?

Entonces sí tuvimos la mejor Feria de la historia en Durango, pues por lo menos no salieron con la peregrinada “si no ganamos, tampoco perdimos…”, pero esa es la historia de nuestro festejo anual, y como dejó 22 millones de pesos, tienen razón…..ESCÁNDALO.- Todavía se escuchan los hurras y bravos que se regalaron los magníficos, pues aseguran que fue un “saldo limpio”, de modo que el muerto registrado no da para considerarlo en esa historia. Y miren que, por ahí salió alguno diciendo que la Feria no fue la mejor de Durango, sino del mundo…..BILLETES.- Va de ferias a ferias, desde luego, pero si hablamos de una utilidad de 22 millones de pesos, quedó un poquito alejada de la Feria de San Marcos y más bien muy cerca de la Feria de La Sauceda, que vaya que ahí sí saben hacer ferias, y siempre terminan con números negros. Claro, las cosas se toman de quien vienen, pero si alguien habla de “la mejor Feria de la historia en el mundo…”, habrá que preguntarle a qué ferias acudió y le consta el éxito alcanzado, porque nuestro festejo no alcanza el rango de fiesta pueblerina, que muchas veces dejan más feria que la de Durango…..APLAUSOS.- Sin embargo, y para no ser ingratos con las largas jornadas de trabajo que tuvieron los del comité organizador, reconozcámosle que ganaron, 22 millones, pero bien ganaditos. Ojalá y que rápido, porque la atención urge, los dediquen a la atención de niños y adultos con cáncer, y que no vayan a salir con la compra de pelotas y baratijas navideñas que se inutilizan en el primer uso…..TONTADAS.- Uno no acaba de comprender cómo es posible escribir tonterías como ésa de que fue la mejor Feria de la historia en el mundo. O sea que, quien se atreva a escribirlo demuestra nunca haber pasado de los límites del municipio de Durango y no tienen perdón de Dios, porque es una falta de respeto para la gente, que mucha sí sabe de las grandes ferias del mundo y no es posible contarle las muelas…..APROBADO.- Total que, Durango ya tiene dinero para comprar los medicamentos para los enfermos con cáncer y que, mientras se adquiere el acelerador lineal, por lo menos se compren los medicamentos urgentes y poder ayudar a esos hermanos nuestros en permanente predicamento…..SÍNTESIS.- Se acerca a pasos agigantados el Tercer Informe de Gobierno en el que la administración de Esteban ha destinado algunos millones de pesos en algunas canchas deportivas como la de Simón Bolívar, que según los enterados, es una cancha de futbol con las medidas reglamentarias y empastada a nivel profesional, aunque…hay vecinos que consideran difícil que se complete una oncena, y al grueso de la gente le vale una pura tiznada el futbol, a pesar de que tienen cerca el balompié profesional en el Territorio Santos Modelo. Y de las grandes empresas que estaban por llegar, ni sus luces, mientras el IMSS y el INEGI siguen asegurando que en nuestra entidad se siguen perdiendo fuentes de trabajo.

