Concluye con éxito campaña de vacunación contra VPH

La Secretaría de Salud del Gobierno de México, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), informa que la Campaña de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2024 concluyó oficialmente el pasado 1 de agosto de 2025, con resultados exitosos: se alcanzó un cumplimiento del 108 por ciento respecto a la meta nacional.

Durante esta jornada se aplicaron 1 millón 396 mil 502 dosis, superando la meta programada de 1 millón 132 mil 634 vacunas. Este esfuerzo sectorial contó con la participación del personal de salud del CeNSIA, la Dirección General de Políticas en Salud Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, así como de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La campaña estuvo dirigida principalmente a niñas de 5to año de primaria o 11 años no escolarizadas, asimismo en una segunda fase de la campaña se consideró la incorporación de niños del mismo grupo de edad.

La Directora General del CeNSIA, Samantha Gaertner Barnad, destacó que, si bien la campaña concluyó oficialmente, las entidades federativas deberán continuar su aplicación, con el fin de ampliar la cobertura y proteger a más niñas y adolescentes.

La vacunación contra el VPH es una estrategia clave en la prevención del cáncer cervicouterino, por lo que se continuará trabajando para garantizar el acceso a y la protección en todo el país.

Esta campaña reafirma el compromiso de la Secretaría de Salud con la prevención y la salud pública, trabajando para que cada vez menos mujeres enfrenten un tipo de cáncer prevenible. Vacunar a niñas y adolescentes es un paso esencial para construir un futuro con mayor bienestar y mejores oportunidades de salud.