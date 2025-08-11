Hallaron a un hombre muerto a bordo de una camioneta

Durango, Dgo.

Un hombre que en vida respondía al nombre de Hilario Martínez Reyes de 51 años de edad, fue encontrado muerto en el interior de un vehículo que estaba estacionado en una de las calles de la colonia Rosas del Tepeyac. La causa de muerte aún no se ha establecido.

Fue poco antes del amanecer de este lunes cuando una persona que caminaba rumbo a su trabajo por la calle Sahuatoba, notó que dentro de un vehículo estaba una persona con manchas de sangre, por lo que de inmediato llamó al número de emergencias.

Al lugar arribó poco después apoyo médico en una ambulancia, pero una vez que se valoró al único ocupante del vehículo, ya no encontraron signos vitales, por lo que se dio paso a la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Personal del Grupo de Delitos contra la Vida y la Integridad arribó a la escena y, tras las inspecciones oculares correspondientes, la dejó en manos del personal de la Dirección de Servicios Periciales para la investigación de campo.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley. También fue remolcada su camioneta pick-up al parecer Mazda, para las investigaciones de rigor.