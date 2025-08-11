Identifican a los lesionados del choque entre patrulla y Escort de anoche

Durango, Dgo.

Un niño de 2 años y seis adultos resultaron lesionados en el fuerte choque entre una patrulla y un vehículo particular, ocurrido la noche del domingo en la avenida Fanny Anitúa, frente a la Facultad de Odontología.

Las víctimas del vehículo particular, un Ford de la línea Escort, son un niño de 2 años de edad y seis personas más: la conductora, Rosalba “N”, de 52 años; Manuel V., de 23; Esperanza R., de 18; Rosa Isela R., de 24; Flor R., de 32; y Lidia R., de 33.

Todos, según se informó, son residentes de la colonia Luz y Esperanza, a la que se dirigían cuando ocurrió el fuerte percance.

Según testigos, la patrulla era conducida por Rodolfo Ignacio “N”, quien circulaba por el carril más cercano al Parque Guadiana cuando la conductora del Escort inició un viraje en “u”, sin percatarse de la cercanía de la unidad oficial.

Eso provocó el fuerte impacto en el que la patrulla golpeó en el costado de la conductora al compacto y lo proyectó hacia el camellón central.

El infante de dos años fue llevado de inmediato al área de urgencias del IMSS, sin que se tengan mayores detalles de su diagnóstico, mientras que el resto de los lesionados fueron repartidos entre dicho centro médico, el Hospital San Jorge y el ISSSTE.

Tanto el patrullero, que sufrió algunos golpes, como la conductora del auto compacto están bajo resguardo policial en lo que se deslindan responsabilidades.