Niño de 5 años, muy grave tras ser arrollado accidentalmente por su tío

Durango, Dgo.

Un niño de 5 años de edad se encuentra hospitalizado, muy grave, luego de ser víctima de un atropellamiento en el que estuvo involucrado un miembro de su misma familia; el infante tiene pronóstico reservado.

Se trata de J. N. G. .R., de 5 años de edad y domicilio conocido en el poblado El Nayar, lugar en el que ocurrió el desafortunado percance.

Según los datos disponibles, el infante cruzó sin supervisión una de las calles de la localidad justo en el momento en el que, a bordo de una camioneta cerrada de color gris, pasaba por ahí su tío Raúl H., habitante de la misma población.

El adulto no pudo evitar el impacto y golpeó de lleno al niño, por lo que solicitó la asistencia urgente de personal médico, que llegó poco después en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

El niño fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde un equipo de médicos lucha por salvar su vida.