Por autolesión, muerte de hombre encontrado en la Rosas del Tepeyac

Durango, Dgo.

Un hombre de 51 años de edad fue encontrado muerto en el interior de un vehículo que estaba estacionado en una de las calles de la colonia Rosas del Tepeyac. Las evidencias apuntan a que murió por autolesión.

La persona fallecida es el señor Hilario M. R., de 51 años de edad, y de oficio albañil, que tenía algunos años sin domicilio fijo, viviendo incluso durante algunos periodos a bordo de su camioneta.

Fue poco antes del amanecer de este lunes cuando un vecino de la calle Sahuatoba, en la que ocurrió el hallazgo, avisó a su hijo de 29 años, que vive en la misma cuadra del hallazgo, que su papá estaba inconsciente en su vehículo.

De inmediato se solicitó asistencia médica y al lugar llegó personal en una ambulancia, pero una vez que se le valoró, ya no encontraron signos vitales, por lo que se dio paso a la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Personal del Grupo de Delitos contra la Vida y la Integridad arribó a la escena y, tras las inspecciones oculares correspondientes, la dejó en manos del personal de la Dirección de Servicios Periciales para la investigación de campo.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley. Se trata de la defunción número 85 por suicidio en lo que va del año 2025.