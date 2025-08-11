Prevén lluvias moderadas y calor de hasta 33°C en Durango

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido su pronóstico meteorológico para los próximos tres días, válido a partir de este lunes 11 de agosto. Se prevé un canal de baja presión que, en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de humedad, provocará chubascos y lluvias moderadas a fuertes en la sierra occidental.

El pronóstico señala que en la Ciudad de Durango se esperan lluvias moderadas a fuertes de 5 a 20 mm. Las temperaturas mínimas se mantendrán frescas, con valores entre 14 y 15°C para el amanecer del lunes, y entre 15 y 16°C para el amanecer del martes.

Por otro lado, se espera un ambiente caluroso al mediodía y tarde, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 32 a 33°C. Los vientos serán de ligeros a moderados, con rachas máximas de 30 a 40 km/h en gran parte del estado.

En cuanto a las condiciones de las últimas 24 horas, la temperatura mínima en Durango capital fue de 13.8°C y la máxima de 32.1°C. El monzón mexicano, en combinación con la divergencia, ocasionará lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país.