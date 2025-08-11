Tragedia en Chalco: Dulce “N”, de 12 años, asesinada en su hogar

Chalco, Estado de México, 11 de agosto de 2025. Una niña de tan solo 12 años, identificada como Dulce “N”, fue asesinada a balazos dentro de su domicilio en la colonia San Pablo Atlazalpan, en Chalco. El ataque ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas de esta madrugada, cuando sujetos armados en motocicletas irrumpieron violentamente en el hogar.

Detalles del ataque

Los agresores llegaron en motocicletas, descendieron y abrieron fuego contra la vivienda, disparando al menos 28 veces según testigos alarmados por el estruendo. Dulce recibió impactos de bala en el pecho y las piernas. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no presentaba signos vitales. En el domicilio también estaban presentes la madre, la abuela y el hermano menor. Gracias a la rapidez de este último, logró escapar corriendo hacia un sembradío cercano, salvando su vida.

Investigación y presunto móvil

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación por presunto feminicidio. El inmueble fue sellado, y los peritos comenzaron a recolectar evidencia, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad en las inmediaciones. Aunque aún no existe una confirmación oficial del móvil, las primeras versiones apuntan a una presunta deuda económica de la familia con prestamistas, lo que podría indicar un ajuste de cuentas como motivo del ataque.