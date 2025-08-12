+ Protestan por discapacitados ante el Senado

+ Los discriminó el Comité de la pasada Feria

+ Otro granito más al buche del gobierno estatal

+ Aeropuerto de Durango no figura en ranking

Son ahora los discapacitados los que levantan la mano en el Senado de la República, para denunciar que fueron discriminados por el Comité de la Feria de Durango. Organizadores de las pasadas fiestas siempre contrataron personas con discapacidad y ésta no los dejaron ni acercarse…..MALDICIÓN.- Las personas discapacitadas generalmente vieron en los festejos de la ciudad una esperanza de ganar unos cuantos pesos por unos días de trabajo en la Fenadu, pero ahora nadie quiso ni recibirlos dice Óscar Zaldívar….. SUMAS.- O sea, otra lumbrita de la administración estatal que no podrá sofocar ni el mejor bombero del condado, porque ya pasó la oportunidad. Y así se la ha llevado los tres primeros años, en los que ratifica que el gobierno va por un camino y el pueblo por otro, cuando se supone que ambos debían transitar hacia un mismo objetivo, digo….. INDIFERENCIA.- Los coordinadores de la pasada celebración fingieron demencia para no ocupar a los discapacitados. Les faltó un poquito de empatía, algo de solidaridad con el que batalla por sus problenas físicos o visuales, de modo que muchos se quedaron con las ganas de ganar algo durante el festejo….. JUSTICIA.- No es pareja la señora de la balanza, más bien es bien dispareja, sobre todo con esos hermanos nuestros que, por tener alguna discapacidad, son alejados por desprecio por alguien que, sea quien sea, no debió marginarlos del festejo…..ESPERANZA.- Temprano circuló en redes la posibilidad de hacer una segunda licitación para la Presa Tunal II. Ojalá que sea cierto y que los negros vaticinios que se esparcieron tras la suspensión queden en el pasado, aunque todo está en la cancha de Claudia Sheinbaum Pardo. Ojalá se confirme, de antemano podemos adelantar que no ganará ninguna empresa local. Son obras muy demandantes que obligan constructoras con la experiencia suficiente para garantizar la conclusión…..HUNDIDOS.- Está circulando en redes el resultado del estudio realizado sobre los aeropuertos más transitados de México. Saben en qué lugar está el “Guadalupe Victoria”? Ni idea, porque el pobrecito aeropuertito de Durango ni siquiera figura entre los primeros cien, algo para desesperarnos, porque con esa infraestructura y movilidad aérea confirmamos que la bonanza es para otros, no para los duranguenses. Y lo peor, que no se advierte forma alguna mejorar. Las miles de empresas del actual gobierno estatal anunciadas hace dos años se han reducido a la pinchurrienta ampliacion de una maquiladora en Gómez Palacio….. REGISTROS.- Tanto el IMSS como el INEGI siguen poniendo las cosas en su lugar al asegurar que en el año se han creado más o menos 296 empleos, mientras que la necesidad de Durango es de al menos 1,500 al año….. CÓDIGOS.- No terminamos de entender eso de la muerte de dos niños por deudas de sus padres. Habíamos quedado que con los niños y mujeres no nos meteríamos. Especialmente las organizaciones del CO siempre aseguraron que no se meterían con niños y mujeres, pero…ahora ni ellos se salvan. Ojalá y que entre ellos hagan una Mesa Especial para Construir la Paz con Niños y Mujeres. Esto se está saliendo de control, y si no se trata del CO, con más razón debe actuarse para impedir que siga ocurriendo….. FUTURO.- Es tan desolador el futuro de Durango que, si fuera cierto eso de las chorrocientas mil grandes empresas ya estuvieran instalándose las empresas complementarias, las fábricas chiquitas que surten de diversos componentes a las empresas ancla, pero…volvemos con la aburridora. No termina de llegar ni una fábrica de palillos de paleta.

