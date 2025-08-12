CON VIOLENCIA 4 DE CADA 10 ROBOS A NEGOCIOS



Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex, señaló que cuatro de cada 10 robos a negocios en el país se hacen con violencia.

Ahondó que el mayor reclamo de los empresarios en todo el país es la inseguridad, pues en último cuatrimestre de 2024 1 de cada 2 socios reportó haber sido víctima de por lo menos un delito, algunos más de uno, siendo los principales el robo de mercancía, el robo de autotransporte y la extorsión.

Dentro de la extorsión se encuentra el cobro de derecho de piso por parte de los grupos de la delincuencia organizada, pero también de los elementos de seguridad.

Agregó que el delito de extorsión es el que más está afectando al sector empresarial, pues hasta el 97% de los casos no se denuncian ante la autoridad, además se obtuvo una cifra récord de extorsión en los últimos años, ya que este 2025 este delito subió un 85%; “este delito tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”, dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...