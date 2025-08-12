Localizaron cuerpo mutilado en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo.

Fueron encontrados restos humanos de una víctima de asesinato en una zona ejidal del municipio de Gómez Palacio; todo indica que se trata del cuerpo del hombre cuya cabeza fue abandonada en el lecho del río Nazas, bajo el puente Solidaridad.

El nuevo hallazgo se reportó el lunes por la tarde noche en el ejido San José del Viñedo, muy cerca de un puente peatonal que sirve para cruzar un canal de riego que atraviesa la zona. Estaba, según trascendió, a bordo de un vehículo abandonado.

Fue a eso de las 19:00 horas cuando se reportó el hallazgo de la porción corporal sin cabeza, por lo que de inmediato fueron enviadas unidades de apoyo, que confirmaron la veracidad del reporte.

Según los primeros datos, se trata de un cuerpo con huellas de violencia, sin cabeza, por lo que ya se realizan estudios para determinar si es la misma persona cuya porción cefalea fue encontrada bajo el puente vehícular que conecta a Gómez Palacio y Torreón.

Los restos quedaron en manos del Servicio Médico Forense para los procedimientos de rigor.

Cabe recordar que la cabeza de la víctima fue localizada el pasado viernes y, en un primer momento, asumió la investigación el estado de Coahuila, pero luego se derivó a Durango al confirmarse que el hallazgo se dio unos metros adentro de territorio duranguense.