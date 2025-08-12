Secuestrador español murió en el Cefereso tras sentirse mal en un área común

Gómez Palacio, Dgo.

Un mal cardiaco es la aparente causa de muerte de un hombre de origen español que estaba encarcelado en México desde hace algunos años, tras ser sentenciado por el presunto delito de secuestro.

Se trata de José María Abadía Torregrosa de 79 años de edad, quien estaba sentenciado a 30 años de cárcel por un delito cometido a mediados de la década pasada en el estado de Tlaxcala.

Según el informe, fue al encontrarse en un área común del Centro Federal de Readaptación Social No. 14, ubicado en Gómez Palacio, que comenzó con fuertes malestares, por lo que sus compañeros avisaron al personal de custodia.

De inmediato, el español fue llevado al área de enfermería del centro penitenciario y el personal de guardia inició con maniobras para tratar de reanimarlo.

Sin embargo, estas no tuvieron los efectos deseados y después de algunos minutos de lucha por reanimarlo, se declaró su defunción.

Dada su nacionalidad, las autoridades iniciaron procedimientos especiales para el caso de que sus deudos deseen la repatriación de los restos.