Señora quedó atrapada en el elevador del IMSS

Durango, Dgo.

Una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social fue auxiliada por personal de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana tras quedar atrapada en el elevador de dicho hospital.

Por fortuna, y tras algunos minutos de esfuerzo, se logró su liberación. Y aunque la víctima tuvo una leve crisis nerviosa, la situación no pasó a mayores.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, cuando la señora Verónica acudió al Hospital Regional de Zona No. 1 para realizarse algunos estudios y, al usar el artefacto, este se quedó inmóvil entre el sótano y la planta baja.

Como pudo, la fémina pidió ayuda, por lo que se solicitó la presencia del personal de los cuerpos de auxilio ya mencionados, que llegaron poco después.

Tras un rato de maniobras, el personal finalmente logró la extracción, cuando la paciente ya tenía algo de sofocación y algunos efectos de la claustrofobia que le provocó el encierro temporal.

Tras el incidente, el IMSS recibió una serie de recomendaciones para evitar que el problema se repita.