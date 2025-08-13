¿Alguien que pague la fianza? Joven mujer fue detenida en Soriana por robo

Durango, Dgo.

Una mujer de 25 años de edad fue detenida por elementos de la Policía Municipal luego de robar maquillaje en un centro comercial del primer cuadro de la ciudad; la gerencia del establecimiento, desistió de denunciar penalmente, pero pidió su arresto administrativo.

La detenida es una joven identificada con las iniciales F. M. de 25 años de edad y domicilio en un fraccionamiento de la zona oriente de la ciudad, cuya detención se realizó en Soriana Centro.

Los hechos ocurrieron el martes por la tarde, cuando la joven ingresó a realizar algunas compras que incluso fue a pagar a caja. Sin embargo, ocultó en su bolso personal un maquillaje con valor de 389 pesos.

La acción fue percibida por el personal de vigilancia, que la abordó después de pasar la caja registradora y la retuvo, para así solicitar la presencia de policías municipales a los que se les encargó el cacheo.

El robo se conformó, pero el área de gerencia de la tienda desistió a presentar cargos, por lo que en lugar del agente del Ministerio Público, se hizo cargo de ella el Juez Cívico para un arresto máximo de 36 horas.