Los aficionados al fútbol no suelen prestar tanta atención a los defensores como a los jugadores ofensivos. Es lógico – los goles espectaculares son los que más atraen.

El juego de los defensores ha evolucionado. Muchos de ellos participan activamente en las jugadas ofensivas. Un buen ejemplo es Dani Carvajal, quien estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro. Sin embargo, objetivamente, las probabilidades de que un defensor reciba este premio son, desde el inicio, más bajas que las de un delantero. Y esto se debe a varios motivos.

El primero está relacionado con los criterios de evaluación más claros en el caso de los atacantes – goles o asistencias. Para los defensores, la valoración es mucho más compleja. Si un equipo no encaja goles, el mérito se reparte entre toda la línea defensiva. Es difícil destacar individualmente y aún más ganar un Balón de Oro. Por eso, el caso de Fabio Cannavaro en 2006 es excepcional y merece una mención aparte.

Incluso entrar entre los 5 primeros en la votación del Balón de Oro es muy difícil para un defensa. El italiano logró alzarse con el máximo galardón individual del fútbol mundial. En gran medida, esto se debió a su juego seguro en el Mundial de 2006. En ese torneo, Italia solo encajó dos goles. Cannavaro fue el capitán del equipo y lideró la defensa. En gran medida, fue su juego fiable lo que permitió a la “Squadra azzurra” ganar el título.

¿Quién fue el defensor que estuvo más cerca de ganar el Balón de Oro?

En 2024, algunos expertos predijeron seriamente que Carvajal podría alzarse con el título.

En cuanto a Carvajal, también marcó goles clave con frecuencia, incluyendo la final de la Champions League. Ejemplos de defensas que estuvieron cerca de ganar un premio individual incluye las siguientes temporadas:

2019: Virgil van Dijk logró el segundo puesto, quedando muy cerca de Lionel Messi en la lucha por el Balón de Oro. 2017: Sergio Ramos ocupó el sexto lugar. 2005: Paolo Maldini también alcanzó el sexto puesto. 2002: Roberto Carlos fue segundo.

Cada uno de estos jugadores es una verdadera leyenda del fútbol. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a ganar un premio individual.

En cuanto a Cannavaro, su Balón de Oro se ha convertido en toda una leyenda. Su triunfo se debió en gran medida a su sobresaliente actuación en el Mundial de Alemania, donde fue el capitán de la selección italiana. Cannavaro mostró una lectura de juego impecable, un liderazgo firme y una defensa prácticamente impenetrable, sin conceder un solo gol en toda la fase eliminatoria del torneo. El jurado de France Football destacó la rara combinación de técnica y carisma, lo que convirtió a Fabio en una leyenda y en un ganador único del Balón de Oro entre los defensores.

Parece que en el siglo XXI será muy difícil para los defensas acercarse a este galardón y repetir el logro del gran italiano. No obstante, esto no resta importancia al papel fundamental que muchos defensas han tenido en los éxitos de sus equipos.