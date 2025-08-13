Les quedó chica ‘la de 20’ a un par de taxistas

Durango, Dgo.

Un par de taxis con daños materiales y congestionamiento vial en hora pico, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida 20 de Noviembre el martes por la tarde.

El presunto responsable del hecho de tránsito es Pedro G. S:, de 52 años de edad y conductor de un Chevrolet Aveo perteneciente al sindicato FOCEP.

Mientras que la parte afectada es Alejandro M., de 47 años, quien estaba al volante de un taxi independiente Chevrolet Beat.

El percance ocurrió en la avenida ya mencionada, muy cerca del cruce con calle Pasteur, cuando Alejandro circulaba por su carril en dirección hacia la zona oriente de la ciudad.

Justo al llegar frente al mercado, Pedro invadió su carril al comenzar su movimiento y se dio el golpe, en el que ambas unidades tuvieron daños en el área de la polvera.

Por fortuna, el percance se dio a una velocidad moderada y nadie de los ocupantes de los coches resultó lesionado, aunque el tránsito vehicular tuvo afectaciones significativas durante los minutos que tardaron en liberar por completo la avenida.