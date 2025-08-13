Paciente de un anexo de la Azcapotzalco se quitó la vida

Durango, Dgo.

Un hombre adulto murió este martes por la noche al ser víctima de una lesión que él mismo se causó en un centro de rehabilitación para personas con adicciones, ubicado en la colonia Azcapotzalco.

La víctima en vida respondía al nombre de Jorge Mónico Hernández Amaya, de 35 años de edad, quien estaba internado en el centro denominado “Mariano Figueroa”.

Fue a eso de las 20:30 horas cuando se solicitó apoyo médico en un establecimiento ubicado sobre la calle Mitla, casi esquina con Tacuba, lugar en el que el personal encontró a la víctima inconsciente.

Personal médico acudió al lugar tras el reporte al número de emergencias 911, pero ya nada se pudo hacer por la víctima, que a su llegada ya no contaba con signos vitales.

De sus restos se hizo cargo personal del Servicio Médico Forense, que los trasladó a sus instalaciones para la realización de la necropsia de ley.

Mientras que, en el lugar, elementos de la Dirección de Servicios Periciales realizaron las inspecciones necesarias para descartar algún acto delictivo relacionado con la defunción.