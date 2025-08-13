UPT destituye definitivamente a profesor tras agresión viral en aula

Alumno también expulsado

Tulancingo, Hidalgo – La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) ha dado a conocer la destitución definitiva del profesor Ángel Ramírez Montiel, tras un incidente ocurrido el pasado 25 de julio de 2025, en el que fue agredido físicamente por uno de sus alumnos durante una clase. La agresión fue captada en video y se volvió viral, lo que detonó una investigación interna por parte de la institución.

El Comité de Ética y Conflicto de Interés de la UPT concluyó que el docente incurrió en faltas graves que vulneran los valores institucionales, entre ellos legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Con base en ello, se determinó su baja definitiva y se notificó al Órgano Interno de Control para los efectos legales correspondientes.

El alumno también removido

Por su parte, el alumno implicado, identificado como Manuel “N.”, fue expulsado definitivamente. Aunque afirmó que su reacción fue el resultado de meses de acoso, humillaciones, burlas racistas y exclusión académica por parte del docente, la UPT no justificó el acto, destacando que la violencia no es tolerada.

El caso ha escalado legalmente: ambas partes presentaron denuncias por separado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, lo cual ya ha generado carpetas de investigación por el delito de lesiones.

Además, aproximadamente 200 estudiantes iniciaron un paro estudiantil el 4 de agosto, exigiendo la destitución del rector Felipe Olimpo Durán Rocha y mejoras en los protocolos de atención a denuncias de acoso.

Críticas del sindicato

El Sindicato Único de Trabajadores de la UPT (SUTUPOT) ha impugnado la decisión. En un comunicado, declaró que al profesor no se le permitió defenderse: nunca fue citado con asistencia legal ni se le presentó una resolución fundada del comité evaluador. Aseguran que se enteró de su baja por medios de comunicación, lo cual vulnera sus derechos laborales y morales. Solicitan la revisión del procedimiento mientras se suspenda el comunicado institucional hasta agotar la vía legal.

Otras sanciones internas

En paralelo, la institución aplicó medidas disciplinarias contra otros docentes señalados por conductas indebidas:

Francisco F. presentó su renuncia voluntaria tras acusaciones de acoso y fraude; su caso sigue en investigación administrativa mediante la Contraloría. Nadia P., señalada por abuso de poder, gritos e intimidación hacia estudiantes y personal, fue reubicada en tareas administrativas y ya no imparte clases.