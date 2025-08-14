Adolescente está grave tras caer de su bicicleta

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un adolescente de 15 años de edad se encuentra hospitalizado, muy grave, luego de ser víctima de un accidente en bicicleta en el que se golpeó de lleno en la cabeza contra el suelo. El accidente ocurrió en Santiago Papasquiaro.

La víctima fue identificada como G. H. C., quien fue trasladado por aire a la ciudad de Durango ante la gravedad de sus afectaciones físicas.

De acuerdo a la información proporcionada por Rescate Santiago, los hechos ocurrieron en la colonia Real Campestre y se dieron porque el adolescente se quedó sin frenos en una pendiente.

Eso provocó que perdiera el control de su bicicleta y cayera de un desnivel de unos 3 metros de altura, lo que hizo que sufriera varios traumatismos. El más grave se dio en la región craneal.

Personal de Rescate Santiago lo llevó al Hospital General de la mencionada demarcación y de ahí se le derivó al Hospital General 450, por lo que la propia corporación de apoyo gestionó el traslado aéreo, completado poco después.

Dada la condición del adolescente, su pronóstico se marcó como reservado, pues su vida sigue en peligro pese a que es reportado estable.