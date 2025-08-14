Afectará reforma electoral a la democracia en el país: Francisco Franco

Es momento para que hagamos una profunda reflexión de cual es el rumbo que lleva el país, con lo que daña en mucho la soberanía y la integridad de estructuras que le dan certeza a la ciudadanía de tener un respaldo, señaló Francisco Franco, al referirse a la reforma electoral que se lleva a cabo a nivel federal.

El regidor electo por Movimiento Ciudadano, recordó que tanto diputados federales como locales y quienes formarán parte de los Ayuntamientos, han sido muy claros en su postura con respecto a las reformas que se han realizado y otras que están en proceso en el país, al igual que el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Maynez, para llamar a realizar una profunda reflexión del rumbo que lleva el país en estos momentos.

Añadió que es un hecho que hay preocupación por lo que está pasando en el país, “y que obviamente tenemos que alzar la voz de todos los niveles municipal, estatal y federal, para poder posicionar una conciencia en toda la ciudadanía, de que esto tiene implicaciones muy contundentes para todos”.

Al mismo tiempo, con respecto a la existencia de una verdadera oposición en México, recordó que Movimiento Ciudadano ha sido congruente, pues en la postura que siempre ha manejado no se ha contradicho, siempre se ha mantenido a favor de lo que le convenga al país.

También este partido ha alzado la voz ante las reformas que se han hecho en el país, desde la energética y otras más, donde se ha defendido lo que beneficia al país.