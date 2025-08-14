+ Inflaron gacho los pagos a diversos artistas

+ Siempre se hace, pero esta vez se mancharon

+ Pepe Aguilar, cobra 5 millones, le “pagaron” 10

+ La fiesta de la ciudad debe hacerla el municipio

“Si alguien te dice que está acabando con la pobreza, se refiere a la de él y su familia…”

Anónimo

No…bueno¡ No tenemos formas de rebatir lo que afirmaron ayer Rafael Herrera y Rubén Cárdenas en su sección nocturna. Sugieren que una cosa es la supuesta utilidad de 22 millones y otra, muy distinta, la enorme inflación que pagaron a los artistas…..ANDALE.- Pepe Aguilar, por decir solamente uno, en sus presentaciones por lo general cobra 5 millones de pesos, pero en la FENADU se enchalecó poquito más del doble, más de 10 millones de pesos, según otra revelación de Fernando Miranda…..COMPARATIVOS.- Es odioso y bastante molesto andar haciendo comparaciones, pero alguien debe hacerlas, simple y sencillamente porque están vigentes en el ánimo social. La última Feria de San Marcos produjo una utilidad de casi 15 mil millones de pesos (ayer le bajaron los críicos a poco más de los diez mil millones), pero es mucho dinero. Sí producen lana las ferias, pero…22 millones de pesos, es lo que cargo yo para los chiclets…..PERDIDAS.- O sea, creer que se ganaron 22 millones es lo mismo que creer que se perdió, porque un festejo del calibre de “la mejor feria de la historia en el mundo…” (no se midieron) debía producir un poquito más, razón más que suficiente como para pensar que no sirve de nada ese festejo, por el contrario, hay que meterle dinero bueno al malo…..APLAUSOS.- Sí, que se lleven sus 22 millones de pesos y que los guarden en donde mejor les quepan, pero que esa FENADU produzca lo que debe producir y no para unos cuantos. Nuestras instituciones deben empezar a visualizar un cambio total en las formas y maneras de organizar una feria de Durango. Tiene que restablecerse el orden y los cotroles organizativos. Aparte, es cierto, el festejo es por el aniversario de la ciudad, no del estado, por tanto el festejo debe quedar en manos del municipio, como siempre ocurrió. A ver si nuestros legisladores coinciden o también están pensando en otra cosa y en otros números?…..SILENCIO.- No se ustedes, pero nuestros legisladores, tanto locales como federales brillan por su ausencia en las luchas de los padres de niños con cáncer. Antes que ayudarles, sin embargo, hay muchos que se preparan para negar todo, para rechazar cualquier anomalía o eso de que “fue falta de comunicación…”. Es por eso que el pueblo se cansa de tanta pinche transa, no hay otra explicación…..TOMALA.- Es ahora la mítica General Electric la que, después de muchos años de trabajar en México en la fabricación de estufas y refrigeradores se va a Estados Unidos llevandose todo su capital y sus cientos o miles de empleos. Claro que no es bueno para el país, ni para nadie, pero sobre todo para Durango, que mucho de su futuro lo había descansado en la llegada de empresas importantes en el mundo, de modo que…nos duele decirlo, pero hay que aceptar que los que no estamos en los manejos del dinero en los gobiernos estamos poquito más que fregados. El decepcionante nearshoring se quedó sin aire y dejó a nuestra entidad en el peor de los desamparos…..BRUJULA.- Qué significa que en Durango no haya oportunidades para los profesionistas, simple y sencillamente, que se vayan a buscar el futuro en otras partes del mundo. Y no solo profesionistas, sin todo tipo de trabajadores tienen que moverse a otras partes para alcanzar la chuleta de forma honesta y sin perjudicar a nadie. Así es…¡…..PROGRESO.- Les conté el otro día del sueño que tuve en carretera que conté más de cien o cientos de kilómetros de un segundo y hasta tercer piso viales que reflejan la pujanza y que aplastan la depresión y hasta la desesperación de ver el estancamiento de nuestro Durango, pues resulta que ese proyecto está detenido en varios frentes de trabajo por falta de trabajadores. No hay los obreros necesarios para terminar y entregar más opciones camineras al pueblo, razón por las que el ICE de Donald Trump ahora anda buscando a inmigrantes con antecedentes criminales, y aunque luego se va uno que otro buen trabajador, la deportación está más centrada en los malosos que se instalaron en los Estados Unidos viviendo a costillas del erario público y sin aportar nada a la economía más importante del mundo, pero de alguna maniobra sucia se han valido para vegetar por decenios y consumir lo que no les corresponde, Trump lo sabe y por eso sigue buscando echar a los inútiles, que por desgracia no pocos van a caer a nuestra tierra a seguir estorbando.

Saludos