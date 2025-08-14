Convoca Congreso a primer periodo extraordinario de sesiones

Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso del Estado convocó a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones dentro del Segundo Periodo de Receso, el cual dará inicio este jueves 14 de agosto a las 12:45 horas, con el propósito de desahogar diversos asuntos de interés para Durango.

Fue la presidenta de la Mesa Directiva, Rocío Rebollo Mendoza, quien dio lectura al acuerdo presentado por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), que encabeza el diputado Héctor Herrera Núñez.

Durante este periodo se abordará el dictamen de la Comisión de Justicia que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango y sus efectos derivados.

Asimismo, se analizará el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para autorizar la enajenación a título gratuito de un inmueble identificado como terreno urbano, ubicado en la carretera Durango–México, en el municipio de Durango, a favor del Club Automovilístico de Durango A.C.

De igual manera, se llevará a cabo el proceso de ratificación de la propuesta para designar a la C.P. y M.I. Isolda del Rosario González Cisneros como titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, así como la designación de un integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial, a propuesta del Poder Legislativo.

Finalmente, dentro del acuerdo de la JUGOCOPO, se prevé el desahogo del proceso legislativo relacionado con la renuncia de magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.