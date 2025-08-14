Daños por más de un millón de pesos en el Congreso tras marcha del 8M

Durango, Dgo
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (Jugocopo), Héctor Herrera Núñez, informó que los trabajos de reparación en el Congreso del Estado, a causa de los daños ocasionados durante la marcha del 8M, tendrán un costo superior al millón de pesos.
El diputado señaló que ya se están ultimando los detalles en la oficina de la Secretaría General del Congreso y en el Centro de Investigaciones, ubicado en el segundo piso. En estas áreas se ha comenzado a colocar nuevo mobiliario, ya que se quemó todo el de tres oficinas y los baños.
En cuanto a los responsables, el legislador indicó que existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, aún no se han reportado avances en las investigaciones.